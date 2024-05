La récente déclaration du Premier ministre Bah Oury annonçant un nouveau glissement du calendrier de la transition en Guinée continue de provoquer des réactions au sein de la classe politique. Lors de l’assemblée générale du Parti pour le développement national (PEDN), tenue ce samedi 25 mai 2024, Lansana Kouyaté, président du parti, a exprimé son désaccord face à ce changement.

Lansana Kouyaté a fermement critiqué cette décision, soulignant que la date du chronogramme avait déjà été modifiée dès le début de la transition. « Est-ce que Bah Oury a fait cette annonce après avoir consulté la CEDEAO ? Le pauvre, il est dans une sale affaire. Le PEDN veut l’accord qui a été défini avec la CEDEAO et qui avait déjà été dicté par la CEDEAO. Au ministère de l’Administration du Territoire, on nous a demandé de proposer une date. Le ministre a envoyé le contenu du chronogramme, nous avons pris ces contenus élément par élément et nous avons dit que c’était possible en 24 mois. Il n’y avait pas eu de négociation entre la CEDEAO et le gouvernement guinéen. Quand on a proposé 24 mois, j’ai été moi-même étonné que la CEDEAO ait abouti à cela. Nous disons 24 mois à partir du mois de juin. Le CNRD a dit qu’il était d’accord avec la CEDEAO mais à partir du mois de janvier suivant. Donc la date avait déjà glissé. Nous sommes à 7 mois de la fin de la transition. Ce qui doit être fait doit commencer dès maintenant. S’il y a un glissement, nous le mesurerons en termes d’un mois ou deux mois », a déclaré Kouyaté.

L’ancien Premier ministre a également exprimé son incompréhension face à la position de Bah Oury, rappelant que ce dernier faisait partie des discussions initiales. « Nous avons envoyé un mémorandum pour qu’ils nous disent où nous en sommes dans l’application de chacune de ces décisions. Nous étions avec Bah Oury, Camarade Camara, nous étions ensemble. Nous n’avons pas reçu de réponse écrite au mémorandum qui a été envoyé au chef de l’État. Nous étions dans les préparatifs d’un autre mémorandum destiné au président de la transition et Bah Oury a été nommé. Bah Oury, qui était avec nous, disait ceci et cela. Il vient remplacer un Premier ministre, mais qu’est-ce qu’il dit aux autres maintenant ? S’il y a un glissement, est-ce lui qui avait promis la date des 24 mois ? Ce n’est pas la fonction qui détermine ta position. Quand j’ai appris ces 24 mois, je suis resté sur cette position. Pourquoi devrais-je changer ? C’est lui qui sait les cartes qu’il a en main, sinon ce n’est pas lui qui a pris cet engagement », a-t-il ajouté.

Les déclarations de Lansana Kouyaté reflètent une frustration croissante parmi les politiciens guinéens face à l’instabilité et aux incertitudes entourant la transition du pays. Tandis que le gouvernement s’efforce de naviguer entre les attentes de la communauté internationale et les réalités internes, le dialogue et la transparence restent cruciaux pour éviter des tensions supplémentaires.