Labé, Nzérékoré, Conakry, et Kankan ont accueilli les premiers candidats. Le concours d’accès à la fonction publique session 2024 a officiellement débuté ce dimanche 26 mai dans plusieurs régions de Guinée, suscitant un vif intérêt et une grande participation. Avec Un candidat, une tablette, l’événement promet de moderniser le processus de sélection en intégrant des outils numériques pour chaque participant.

Ce lancement pilote a réuni uniquement les candidats du Ministère de la promotion féminine, l’enfance et les personnes vulnérables.

Les candidats ont été installés après des consignes strictes et une fouille minutieuse effectuée par les surveillants. Les mesures sanitaires et sécuritaires ont été scrupuleusement respectées, sous la supervision du Ministère du Travail et de la Fonction Publique.

Un processus innovant et inclusif

Le concours de recrutement 2024 marque une étape importante dans la modernisation de la fonction publique guinéenne. Chaque candidat, équipé d’une tablette, bénéficie d’un outil moderne pour participer aux épreuves, renforçant ainsi la transparence et l’efficacité du processus. Cette initiative témoigne de la volonté du gouvernement de promouvoir l’égalité des chances et d’intégrer les nouvelles technologies dans les pratiques administratives.

Avec ce concours, la Guinée franchit un pas significatif vers une administration publique plus inclusive, équitable et technologique, ouvrant la voie à un avenir prometteur pour les jeunes talents du pays.

Le concours qui a été lancé ce dimanche 26 mai se poursuivra jusqu’au 30 juin 2024. Il mobilise près de 140 mille candidats pour seulement 10 mille places disponibles. La bataille promet d’être rude.