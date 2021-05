Le président guinéen ambitionne la mise en place d’un seul État Africain. Alpha Condé, l’a dévoilé dans une courte vidéo filmée dans la cour du palais Sékhoutourèah diffusée à la Télévision nationale.

Pour le chef de l’État guinéen il est extrêmement important que la jeunesse guinéenne comprenne le rôle joué par la Guinée dans le cadre de l’indépendance de l’Afrique.

«Il est extrêmement important que nous continuons à lutter pour le renforcement de l’unité entre les pays africains, pour non seulement la création dans un premier temps des grandes zones d’intégration comme la CEDEAO, mais aussi arrivé un jour à un seul État Africain. On peut penser que c’est un rêve mais je pense que si les jeunes guinéens comprennent bien l’importance et le rôle joué par la Guinée et que les jeunes africains comprennent le rôle joué par ses pairs prédécesseurs, ils comprendront», a dit Alpha Condé

Selon lui, ces pères fondateurs ont eu une idée générale. Il s’agit de l’intangibilité des frontières. C’est-à-dire des pays devraient prendre l’indépendance dans le cadre des frontières par lesquelles ils étaient dans la colonisation.

«Parce que si on avait pas dit ça, beaucoup de pays allaient éclatés. Parce que les colonisateurs n’avaient pas pris compte de la composition ethnique des différentes colonies», a expliqué le numéro un guinéen.

«Donc, il faut que les jeunes guinéens comprennent pourquoi nous devons avoir une politique panafricaine, une politique d’intégration. C’est notre histoire et c’est notre fierté», a ajouté Alpha Condé.