Le patron de la diplomatie guinéenne était devant les conseillers nationaux de la transition ce mercredi 26 avril 2023. Morissanda Kouyaté a tenté d’apporter des réponses aux questions qui lui ont été posées par la représentation nationale.

Un des conseillers du CNT a posé la question de savoir quelle est la présence de la Guinée aujourd’hui dans les couloirs et dans les débats de la diplomatie internationale ? En réponse à cette préoccupation, Morissanda Kouyaté a laissé entendre que la Guinée est membre de toutes les instances internationales. Cependant, la présence du pays dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya dans ces instances, a des effets positifs et contraignants. Contraignant, explique le patron de la diplomatie guinéenne, « parce que le pays doit cotiser dans toutes ces instances. Nous sommes dans le groupe de 200 institutions parmi elles, il y deux qui nous ont suspendus. C’est la CEDEAO et l’Union africaine. Mais par la grâce d’Allah et la justesse de nos choix, il n’y pas de conséquences contraignantes sur la Guinée».

Morissanda Kouyaté affirme que depuis le 5 septembre 2021, 30 ambassadeurs ont été accrédités dans le pays. Donc, pour lui, le monde entier reconnaît la Guinée sur le plan diplomatique.

« On était sensé retirer les ambassadeurs parce qu’il y a eu un changement de régime, mais aujourd’hui, ce sont des pays qui se pressent, pour réclament qu’on envoie nos ambassadeurs chez eux aussi. Notre diplomatie est vivante mais cela ne doit pas être considéré comme une victoire».

Pour amender ces propos tenus par le ministre des affaires étrangères, le président de la transition, Dansa Kourouma, soutient que cette présence de la Guinée dans ces instances internationales et le nombre d’ambassadeurs guinéens accrédités à l’étranger pendant cette période de transition, « est une illustration éloquente».