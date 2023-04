Mamadou Nassirou Diallo dit avoir pris acte de la sortie de Hafsa Diallo sur les réseaux sociaux, qui affiche son ambition d’être sa future épouse.

En réponse à la déclaration de la jeune dame qui dit être attirée par le courage de l’homme qui veut tout mettre en œuvre pour épouser l’artiste nigériane Tichou, Nassirou indique qu’il ne la rejette pas.

En tant que croyant convaincu, il soutient que tout dépendra de la volonté de Dieu. « Je suis entré en contact avec elle, je ne lui ai donné aucun engagement, mais je ne lui ai pas rejeté non plus. Si le destin de Dieu veut que toutes les deux soient mes épouses, il en sera ainsi », a confié à notre rédaction ce mercredi, Mamadou Nassirou Diallo.

Pour lui, il n’est pas non plus question de renoncer à sa volonté d’épouser l’artiste Tichou.

« Ce dossier est l’illustration d’une grande valeur africaine que nous portons, mais que nous avons du mal à exprimer. A travers ce dossier on est en train de voir la cohérence, de l’audace et de l’amour véritable. Donc par rapport à Hafsa je ne suis pas surpris connaissant la loi de l’attraction, c’est la loi la plus puissante de l’univers. Mais, il n’est pas question pour moi de renoncer à Tichou, Toumba même m’a accordé son soutien », a-t-il révélé.

Pour le moment, Nassirou considère Hafsa comme étant son meilleur élève qui a appris beaucoup de lui à travers ce dossier Toumba, Tichou, Nassirou, qu’il considère comme un enseignement pour la jeunesse guinéenne et africaine.