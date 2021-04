Les naissances prématurées sont de plus en plus récurrentes en Guinée. Un facteur qui n’est pas sans conséquences chez le bébé et la mère. Interrogé ce lundi 26 Avril 2021, sur la question, Docteur Mamoudou Doumbouya, gynécologue, donne des précisions.

Selon ce médecin gynécologue, les causes de l’accouchement prématuré sont divers.

«Les causes néfastes des prématurés, on peut citer entre autres la présence d’une infection urinaire; une infection du col de l’utérus ou du vagin; une infection généralisée (grippe, rubéole, toxoplasmose, listériose) ; une malformation utérine; une béance du col ; des anomalies d’insertion placentaire ; un choc violent sur l’utérus et une défaillance du col», a-t-il expliqué.

Face à cette situation, les conséquences sont multiples, affirme docteur Mamoudou Doumbouya. Selon lui, en cas d’accouchement prématuré, la mère et le bébé sont exposés à des risques.

« Chez la femme, si ce n’est pas bien gérer, ça peut entrainer une hémorragie. Les conséquences chez le bébé sont énormes les organes du bébé sont rapidement en place mais leur développement se poursuit durant toute la grossesse. Et la prématurité vient donc interrompre ce processus de maturation. ça peut entraîner un déficit psychomoteur, c’est-à-dire un retard de développement au niveau du bébé. Et ça, ce sont les bébés qui en auront la chance. D’autres qui n’auront pas la chance, ça peut conduire à la mort directement après la naissance», a précisé Dr Mamoudou Doumbouya.

A la question de savoir quels sont les symptômes d’un accouchement prématuré, docteur Mamoudou Doumbouya affirme

« Les symptômes de l’accouchement prématuré se déclarent entre autres avec des contractions fréquentes et douloureuses (plus de dix par jour), Des douleurs lombaires et dans le bas du ventre, Des saignements ou un écoulement vaginal, Des maux de tête, vertiges et palpitations et aussi les membres qui gonflent (mains, jambes ou sur le visage) entre autre.», dit il.

La prévention n’est pas à prendre à la légère. Pour ce médecin, mieux vaut prévenir que guérir.

«la femme doit se faire suivre pendant la grossesse. Du point de vue médical, la femme doit respecter la vaccination. Elle doit suivre les examens biologiques pour éliminer toutes les infections possibles et suivre aussi les examens échographiques pour éviter toute autre risque. Faire une croix sur l’alcool et le tabac durant la grossesse, car parmi les nombreux dangers (exemple : malformation fœtale) figure l’augmentation des risques d’accouchement prématuré», a-t-il conseillé.

Pour finir, Docteur Mamoudou Doumbouya confie que, faire des activités trop difficiles comme piler, faire le linge, peuvent entraîner également, une rupture prématurée des membranes et conduire à un accouchement prématuré.