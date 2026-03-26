En marge de la première trêve internationale de l’année, le Syli national défiera le Togo ce vendredi à Rabat. À 24 heures de cette rencontre, les hommes de Serhou Guirassy ont effectué leur dernière séance d’entraînement ce jeudi dans la capitale marocaine, avec un groupe au complet.

L’attaquant du Borussia Dortmund affiche un état d’esprit conquérant et croit fermement aux chances de la Guinée. « Certes, c’est un match amical, mais on représente le pays et on veut gagner. Je veux gagner, c’est l’habitude du Syli », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter : « C’est un match amical seulement dans le nom. Le sélectionneur cherche à progresser avec le groupe. Il vient d’arriver, et il y a aussi de nouveaux joueurs. »

Même son de cloche du côté de Saïdou Sow. Le défenseur guinéen s’est lui aussi montré confiant à l’approche de ce duel : « Nous sommes tous dans le même état d’esprit. C’est un match amical, mais on veut gagner, et surtout mettre en place ce que nous avons appris avec le nouveau coach : bien nous structurer et mieux jouer ensemble », a confié le sociétaire de RC Strasbourg Alsace.

Lors de cette ultime séance, le sélectionneur Duarte a pu compter sur un effectif de 24 joueurs, sans aucune absence à signaler. Tous les voyants sont donc au vert avant cette confrontation prévue ce vendredi à 15h GMT, au stade Olympique de Rabat.