Le syndicat des conducteurs de Taxis-moto de Mamou est confronté à d’énormes difficultés notamment le manque de soutien financier, la concurrence entre les différents bureaux et la complicité de certains malfrats.

Rencontré cette semaine, Algassimou Barry Secrétaire général adjoint du bureau du syndicat des transporteurs de Taxis-moto décrit les réalités auxquelles sont confrontés les conducteurs de Taxi-moto dans la ville carrefour.

« Notre bureau a été créé en 2006, avant il y avait trois associations et finalement y a eu un congrès pour former un seul syndicat pour toute la région. Mais malheureusement à cause de la politique y a eu des problèmes et d’autres sont partis créé un autre bureau USTG et là aussi y a eu des complications, un autre groupe a quitté là-bas pour former un troisième syndicat. Donc il y a un bureau CNTG et deux bureaux USTG. Cette division, c’est depuis Conakry, y a le groupe d’Aboubacar Camara et Abdoulaye Sow», précise le responsable syndical.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinee360