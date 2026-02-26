À l’occasion du mois sacré de Ramadan et de Carême, UBA Guinée annonce le lancement officiel de sa campagne promotionnelle dédiée aux produits de transfert d’argent (WU, MGram, Ria, PAPSS, Africash, UBA Connect) disponibles dans toutes nos agences.

Tout client effectuant une transaction d’envoi ou de paiement de fonds dans une agence UBA Guinée repart avec un cadeau.

À travers cette action, UBA Guinée réaffirme sa volonté d’être une banque proche de ses clients, attentive à leurs réalités et engagée dans des initiatives à forte valeur humaine.

La campagne s’inscrit également dans la démarche continue de UBA Guinée visant à offrir une qualité de service irréprochable en mettant l’accent sur l’accueil et des services à valeurs ajoutées très apprécié à ses clients,

Les équipes UBA sont pleinement mobilisées afin de garantir le respect des principes de la campagne et d’assurer une expérience fluide et agréable à chaque client.

À travers cette initiative, UBA Guinée confirme une nouvelle fois son engagement à accompagner ses clients au-delà des services bancaires, en participant activement aux moments forts de la vie sociale et religieuse du pays.