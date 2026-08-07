Fossedet : la ZTT de Yattaya étouffe sous les ordures, les collecteurs sonnent l’alarme

Une montagne de déchets à perte de vue, des bacs débordants, des tricycles de collecte immobilisés le long de la chaussée et une odeur nauséabonde qui envahit les lieux. À la Zone de transit et de tri (ZTT) de Yattaya Fossedet, la gestion des déchets traverse une période de fortes turbulences.

Ce jeudi 6 août 2026, Guinee360.com s’est rendu sur le site pour constater l’ampleur de la situation et recueillir les témoignages des responsables et des agents de collecte.

Selon Pascal Kamano, responsable de la sécurité de la ZTT de Yattaya Fossedet, cette crise est la conséquence directe d’un manque de moyens logistiques.

« Nous sommes dans cette situation depuis plusieurs jours. Nous travaillons dans des conditions très difficiles parce que nous n’avons que deux bacs à ordures et deux camions pour les deux zones de tri, Fossedet et T6. Parmi ces deux camions, l’un est complètement en panne et l’autre fonctionne difficilement », explique-t-il.

Faute de camions de remplacement, les déchets s’accumulent progressivement sur le site, rendant le travail des PME de collecte presque impossible.

« Il n’y a pas de camion de secours. Hier, l’unique camion encore opérationnel est venu évacuer les déchets vers 4 heures du matin. Il vient seulement de repartir. Voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés », poursuit-il.

Au total, une trentaine de PME intervenant dans le ramassage des ordures seraient affectées par cette situation.

« Environ 30 PME sont confrontées à ce problème. Certaines disposent de deux tricycles, d’autres de trois, quatre, voire cinq. Mais faute de moyens d’évacuation, tous restent bloqués ici », déplore Pascal Kamano.

Le responsable affirme que les autorités communales sont bien au fait de la situation. Toutefois, il regrette l’absence de réponses concrètes.

« La commune est informée. Il y a même un responsable communal présent sur les lieux. Mais lorsqu’on envoie les camions en panne pour réparation, on nous répond que le ministère de l’Assainissement ne prend pas les dispositions nécessaires. Je ne sais pas si l’État veut réellement accompagner les PME », lance-t-il.

Au-delà des difficultés opérationnelles, cette paralysie fragilise également les entreprises chargées de la collecte des déchets.

Plusieurs abonnés, lassés de voir leurs ordures s’accumuler devant leurs habitations, auraient suspendu leurs paiements ou résilié leurs contrats.

« Certains abonnés refusent désormais de payer parce que leurs ordures ne sont plus ramassées depuis plusieurs jours. Pourtant, c’est grâce à ces recettes que nous payons nos travailleurs », explique Pascal Kamano.

Sur le terrain, plusieurs agents de collecte étaient regroupés aux abords de la zone de transit. Visiblement mécontents, ils affirment ne plus percevoir leur rémunération depuis près d’une semaine, conséquence directe du blocage des activités.

Face à cette situation qui menace de s’aggraver, le responsable de la ZTT appelle les pouvoirs publics à intervenir rapidement.

« Nous demandons aux autorités d’aider les acteurs engagés dans la collecte des déchets en mettant à leur disposition des camions et des bacs à ordures. C’est la seule façon de sortir de cette crise », plaide-t-il.

Au cours de notre reportage, nous avons également sollicité la réaction d’un responsable du service assainissement de la commune de Sonfonia, identifié sous le nom de M. Diallo. Malgré notre demande d’entretien sur les mesures envisagées par la mairie pour faire face à cette crise, il a décliné toute déclaration.