Vol de motos : onze présumés membres d’un réseau présentés par les services spéciaux

Les services spéciaux chargés de la lutte contre le crime organisé ont présenté, ce vendredi 7 août 2026, onze personnes présumées impliquées dans un réseau de vol de motos. La présentation s’est tenue au siège de cette unité, où les enquêteurs ont également exposé douze motos qu’ils présentent comme étant des engins volés.

Selon les autorités, les suspects, âgés de 27 à 44 ans, sont, pour la plupart, des mécaniciens et des électriciens exerçant dans un même garage situé à Mafanco, sur la route Niger. Ils sont soupçonnés d’appartenir à un réseau spécialisé dans le vol, la modification et la revente de motos.

Le Commissaire principal de police Foromo Soropogui, qui a présenté les résultats de l’opération, indique que l’enquête a été ouverte à la suite de renseignements obtenus auprès de plusieurs sources.

« Suite à des dénonciations de sources crédibles, recoupées avec plusieurs autres, font état de l’existence à Mafanco, route Niger, un groupe d’individus spécialisés dans le vol de moto ; des mécaniciens, électriciens, regroupés dans un garage. Dans la journée du 04 août 2026, notre service a procédé à l’interpellation de onze ( 11) personnes et la saisie de douze (12) motos volées. »

D’après les enquêteurs, les motos présumées volées étaient systématiquement acheminées vers ce garage, où elles faisaient l’objet de plusieurs modifications destinées à compliquer leur identification.

« Après soustraction frauduleuse de ces motos, elles sont immédiatement transportées dans leur garage pour changer l’espace extérieur, échanger certaines pièces comme le réservoir, le phare, le siège et la falsification des numéros de châssis. »

Le Commissaire principal Foromo Soropogui affirme également que les membres présumés du réseau auraient eu recours à de faux documents administratifs et à de fausses clés, avec la complicité présumée de certains agents.

« Cette association de malfaiteurs, Voleurs de motos, d’âge variant de 44 à 27 ans ; font des opérations d’entretien en vue de se faire confectionner des fausses clé, carte grise, des plaques par la complicité de certains agent de CADAC, pour finalement être vendu au client. Il s’agit de : Sekou Camara, le chef Mamady Cissé, Sayon Kaba, Idrissa Condé, Souleymane Traoré, Alya Camara, Sory Doumbouya, Oumar Sory Savané, Mohamed Lamine Bangoura, Abdoulaye Traoré et Laye Condé. Tous auditionnés, ont opté pour la négation. Cependant ces motos n’ont aucune pièce et les numéros de châssis sont falsifiés, ce qui signifie incontestablement que des motos sont volées. »

Les onze personnes interpellées ont été entendues par les enquêteurs. Selon le Commissaire principal, elles contestent les faits qui leur sont reprochés.

À ce stade de l’enquête, elles sont poursuivies pour des faits présumés d’association de malfaiteurs et de vol aggravé.

« Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol aggravé , soustraction opérée par un groupe usant la violence et des fausses clés ; fait respectivement prévus et punis par les dispositions des 784 et 374 du Code pénal. »