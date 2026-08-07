« Sans papiers sécurisés, il ne peut pas y avoir d’extraits » : Amadou Konia Camara explique l’origine de la pénurie

Depuis près d’un mois, l’obtention des extraits de naissance numériques est devenue difficile dans plusieurs communes du pays. Une situation qui perturbe les démarches administratives de nombreux citoyens, notamment les étudiants, les candidats au voyage et les personnes ayant besoin de ces documents pour des raisons médicales ou professionnelles. Interrogé par Guinée360, Amadou Konia Camara, officier délégué de l’état civil de la commune urbaine de Ratoma, explique l’origine de cette pénurie et pointe du doigt la rupture des papiers numériques sécurisés indispensables à la production des extraits de naissance.

Guinée360 : Depuis plusieurs semaines, les citoyens éprouvent des difficultés à obtenir leurs extraits de naissance numériques. Quelle est l’origine de cette situation ?

Amadou Konia Camara : Ce phénomène est dû à la rupture des papiers numériques sécurisés. L’extrait de naissance numérique est établi sur ce support. En son absence, il est impossible de délivrer ce document. Aujourd’hui, presque toutes les communes de Conakry ainsi que celles de l’intérieur du pays sont confrontées à cette rupture.

Depuis combien de temps cette pénurie dure-t-elle ?

Cette situation dure depuis environ un mois. La demande est très forte. Aujourd’hui, la plupart des démarches administratives sont conditionnées à la présentation de l’extrait de naissance numérique. Que ce soit pour obtenir un passeport ou une carte nationale d’identité, ce document est désormais indispensable.

Face à cette pénurie, la commune de Ratoma a-t-elle réservé la délivrance des extraits à ses seuls habitants ?

Dans le cadre de la gratuité de l’acte de naissance numérique, nous ne faisons aucune distinction entre les citoyens. Qu’ils viennent de Ratoma, de Coyah, de Kaloum ou d’une autre commune, nous recevons et enrôlons tout le monde.

En matière de production, Ratoma figure aujourd’hui parmi les centres d’état civil les plus performants. Chaque jour, nous traitons les dossiers au fur et à mesure de leur réception, sans fixer de limite au nombre de demandes.

Comment la commune gère-t-elle les situations les plus urgentes malgré cette pénurie ?

Nous accueillons quotidiennement de nombreux citoyens confrontés à des situations urgentes. Depuis la publication des résultats du baccalauréat, plusieurs lauréats sollicitent leur extrait de naissance numérique. D’autres doivent voyager pour des soins médicaux ou accomplir des formalités administratives nécessitant ce document.

À Ratoma, nous anticipons ce type de situations. Nous veillons toujours à conserver quelques papiers sécurisés afin de répondre aux cas les plus urgents. Grâce à cette organisation, nous parvenons à satisfaire les citoyens confrontés à ces urgences.

Quelles dispositions sont prises pour mettre fin à cette pénurie ?

Les autorités sont informées de la situation et travaillent à la mise en œuvre des mesures nécessaires. L’objectif est de doter rapidement les centres d’état civil de nouveaux stocks de papiers sécurisés afin qu’ils puissent reprendre pleinement leurs activités et répondre aux demandes des citoyens en matière d’extraits de naissance numériques.