CAN féminine 2026 : place aux chocs en quarts de finale

Démarrée le 26 juillet dernier, la 14ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des nations féminine entre dans sa phase décisive. Après la fin de la phase de groupes ce jeudi, place désormais aux quarts de finale, avec plusieurs affiches particulièrement prometteuses.

Seize équipes étaient engagées au départ. Elles ne sont désormais plus que huit à prétendre au sacre continental.

La Côte d’Ivoire défie l’Algérie

La première affiche des quarts de finale mettra aux prises la Côte d’Ivoire et l’Algérie à Casablanca. Leaders du groupe B avec sept points, les Éléphantes seront opposées à une sélection algérienne relancée après son succès face au Kenya (2-0) lors de la dernière journée. Le coup d’envoi sera donné à 17 h GMT au stade Prince Moulay Rachid de Casablanca.

Le Maroc face à l’Afrique du Sud, un duel aux airs de revanche

Un peu plus tard dans la soirée, le pays hôte croisera le fer avec l’Afrique du Sud à Rabat. Après une phase de groupes convaincante, les Lionnes de l’Atlas, dirigées par Jorge Vilda, tenteront de poursuivre leur parcours face à leurs bourreaux de 2022.

Lors de la précédente édition, les Banyana Banyana avaient dominé les Marocaines en finale (2-1), au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Qualifiées de justesse pour les quarts de finale, les Sud-Africaines ont repris confiance en s’imposant (2-1) face au Burkina Faso lors de l’ultime journée de la phase de groupes.

La rencontre est prévue à 20 h GMT au stade Prince Moulay Hassan de Rabat, l’enceinte qui accueille les Marocaines depuis le début de la compétition.

Le Cameroun face aux championnes en titre

Après avoir brillamment terminé en tête du groupe D, le Cameroun aura fort à faire face au Nigeria, tenant du titre. Si les Lionnes indomptables avaient validé leur qualification dès la deuxième journée, les Super Falcons ont, de leur côté, dû attendre l’ultime journée pour décrocher leur billet pour les quarts de finale, en terminant deuxièmes du groupe C derrière le Malawi.

Ce duel ravive également un souvenir douloureux pour les Camerounaises. Le Nigeria constitue jusqu’ici une véritable bête noire pour le Cameroun, qui rêve toujours de décrocher un premier sacre continental.

Les deux nations se sont affrontées à trois reprises en finale de la CAN féminine et, à chaque fois, les Super Falcons ont eu le dernier mot. Cette affiche est programmée dimanche à 17 h GMT au stade Larbi Zaouli de Casablanca.

Malawi-Ghana

La quatrième et dernière rencontre des quarts de finale opposera le Malawi au Ghana. Pour sa première participation à la CAN féminine, le Malawi a créé la surprise en terminant en tête du groupe C, devant des références du continent telles que le Nigeria et la Zambie.

Les Malawites tenteront de prolonger leur aventure face au Ghana, troisième de la précédente édition. La rencontre aura lieu dimanche à 20 h GMT au stade Al Madina de Rabat.

Un billet pour le Mondial 2027 en jeu

Au-delà d’une place en demi-finales, ces quatre rencontres revêtent un enjeu majeur. Les équipes victorieuses décrocheront leur qualification pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027, qui se tiendra au Brésil.