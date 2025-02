Les experts de l’Inspection générale d’État (IGE), auteurs d’un rapport sur l’exécution des budgets du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation entre 2011 et 2021, n’ont finalement pas comparu ce mercredi 26 février 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). À la demande des parties, le juge Yacouba Conté a renvoyé l’affaire au 11 mars prochain.

Ce rapport, rédigé par Karou Kaba, Justine Bossing, Kaba Sano et Moussa Camara, est au cœur des débats judiciaires. Il met en cause les prévenus Ibrahima Kourouma et Mohamed V. Sankon, qui le contestent vigoureusement.

La partie civile, s’appuyant sur l’article 497 du Code de procédure pénale, rappelle que la Cour ne peut fonder sa conviction que sur des éléments ayant fait l’objet d’un débat contradictoire. « Les experts doivent venir ici, regarder ces prévenus en face et leur expliquer : voici la méthodologie que nous avons utilisée, voici les éléments sur lesquels nous nous sommes fondés », a martelé Me Pépé Antoine Lamah, agent judiciaire de l’État.

La défense, elle aussi, exige la comparution des experts afin de garantir le respect du principe du contradictoire et de confronter leur méthodologie d’investigation. Elle souhaite les interroger sur les sources et documents ayant servi à l’élaboration du rapport.

Après avoir entendu les différentes parties, la Cour a décidé de reporter l’affaire au 5 mars pour permettre la comparution des experts et approfondir l’enquête sur l’exécution des budgets du ministère entre 2011 et 2020. Elle a également ordonné l’identification des biens des prévenus Ibrahima Kourouma et Mohamed V. Sankon, ainsi que ceux de leurs épouses et enfants.