Conakry, le 26 février 2021 – Le Gouvernement de la République populaire de Chine vient d’annuler une dette de la Guinée contractée en 2005.

La signature de l’Accord de Coopération Économique et Technique entre les deux Gouvernements a eu lieu ce jeudi au Ministère des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger, « quelques semaines après une rencontre virtuelle du G20, portant sur un mécanisme d’allégement de la dette des pays » en voie de développement.

Une dette de 23 millions de dollars annulée par la Chine, mais pas seulement.

«Aujourd’hui, le Ministre Khalil et moi avons signé deux accords, consistant respectivement à annuler un prêt contracté par la Guinée en 2005 et à accorder une assistance non remboursable destinée à la réalisation de projets convenus par nos deux pays, pour aider la Guinée à atténuer l’impact de la crise sanitaire liée au Coronavirus et à Ebola sur l’économie guinéenne », a déclaré S.E.M. Huang WEI, Ambassadeur de la République populaire de Chine en Guinée.

Cette assistance s’élève à une valeur de près de 11 millions de dollars et « sera utilisée pour la réalisation de projets à impacts sociaux » a précisé S.E. Dr. Ibrahima Khalil KABA, qui a annoncé l’arrivée, de la Chine, d’une importante quantité de vaccins dans les jours à venir.

«Il est question aussi de vaccins contre la covid-19. Nous attendons 200 mille vaccins donnés par la République populaire de Chine. Et ces vaccins devraient arriver à Conakry le lundi 1er Mars dans l’après-midi. Nous remercions l’Ambassadeur pour les efforts qui ont été faits dans ce sens».

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement