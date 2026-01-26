Un incendie d’origine encore inconnue s’est déclaré dans la nuit du dimanche au lundi 26 janvier 2026, aux environs de 3 heures du matin, dans un atelier de tapisserie situé au quartier Kéléma, à Kagbelen.

Selon les informations rapportées par Africaguinée, quatre apprentis dormaient à l’intérieur de l’atelier au moment du sinistre, dont deux frères. Le feu s’est rapidement propagé, piégeant les occupants. Trois d’entre eux ont péri dans les flammes, tandis que le quatrième, grièvement blessé, a été évacué d’urgence vers un établissement hospitalier.

Un notable du secteur a livré un témoignage poignant sur les circonstances du drame : « Les enfants étaient à l’intérieur avec des motos quand le feu a pris l’atelier. Le plus déchirant est que les deux frères, par peur, se sont serrés l’un contre l’autre pour se protéger. C’est ainsi que les flammes les ont consumés ; il a fallu attendre l’arrivée à l’hôpital pour pouvoir séparer leurs corps».