Kemoko Touré: «je suis outré par la banalisation de la vie humaine en Guinée…»

Lors de son passage à l’AG Foutty-Laffidy, ce dimanche, 26 janvier 2020, Kemoko Touré , s’est prononcé sur la situation sociopolitique de la Guinée.

Concernant les tueries enregistrées lors des manifestations politiques, l’ancien Directeur Général de la Compagnie de Bauxite de Guinée (CBG), se dit choqué par une telle situation.

«Je suis outré par la banalisation de la vie humaine. Je suis choqué de constaté que des Guinéens perdent la vie pour le simple fait qu’ils sont sortis pour réclamer un droit. Parce qu’on peut bien être des adversaires politiques.» estime-t-il à l’entame

Mais malheureusement, regrette Kemoko Touré, «nous sommes aujourd’hui, face à une situation où nous n’avons ni confiance ni respect.»

«Je me demande si aujourd’hui la Guinée existe dans nos débats, je me demande si on n’est pas en train de penser sur ce qu’on peut gagner en terme d’avantages en laissant de côté l’intérêt général de la population guinéenne.» s’interroge t-il

Par ailleurs, Kemoko Touré, appelle à la responsabilité de tous les acteurs politiques face à ces tueries souvent enregistrées pendant les manifestations sociales et politiques.

«Il appartient au gouvernement de protéger les citoyens. Il appartient aussi à l’opposition d’encadrer ceux qui manifestent. Parce qu’aujourd’hui, nous avons tout qui dérape. Mais aujourd’hui, il faut que des Guinéens arrêtent de tuer des Guinéens. Parcequ’un Guinéen, non armée ne doit pas être tuer par un Guinéen armée, qui est payé par les impôts de ses compatriotes.» conclut-il.