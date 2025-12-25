À quelques jours de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD), Ibrahima Kalil Condé, a tenu à rassurer l’opinion publique sur le climat sécuritaire et l’état d’avancement des préparatifs électoraux.

Invité de l’émission « Heure du bilan » diffusée sur la RTG, le ministre a indiqué que des dispositions appropriées ont été prises, en étroite collaboration avec les départements en charge de la sécurité et de la défense, afin de garantir un scrutin apaisé sur l’ensemble du territoire national. « Nous mettons toute la population guinéenne en confiance. La manière dont le référendum constitutionnel a été mené, ce sera de la même manière. Aujourd’hui, les observateurs nationaux et internationaux ont apprécié la crédibilité du référendum », a-t-il déclaré.

Interpellé sur le manque de communication visible autour de la distribution des cartes d’électeurs à l’approche du vote, Ibrahima Kalil Condé a apporté une précision majeure à l’attention des citoyens. « Les cartes d’électeurs qui ont servi au vote référendaire, ce sont les mêmes cartes d’électeurs. C’est pour éclairer la population. J’informe la population », a-t-il insisté, invitant chacun à prendre ses dispositions.

Dans le même élan, le ministre a lancé un message clair aux électeurs concernés : « Ceux qui n’ont pas leurs cartes d’électeurs à côté n’ont qu’à commencer à les rechercher, parce que c’est avec ces cartes qu’on doit voter. »

En conclusion, le patron du MATD a réaffirmé que toutes les mesures organisationnelles sont déjà en place pour assurer le bon déroulement du scrutin présidentiel. « Toutes les dispositions sont prises pour la tenue de ce scrutin le 28 décembre 2025 », a-t-il assuré, évoquant également les actions menées à l’intérieur du pays en appui aux autorités administratives locales.