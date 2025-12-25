À la veille de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre, le président et candidat sortant, Mamadi Doumbouya, a adressé un message aux fidèles chrétiens à l’occasion de la célébration de la fête de Noël, ce jeudi 25 décembre 2025. Le chef de l’État a appelé les Guinéens à œuvrer pour la paix et la cohésion nationale.

Dans un message publié sur ses canaux officiels sur les réseaux sociaux, Mamadi Doumbouya a souhaité une bonne fête de Noël aux chrétiens de Guinée et du monde entier. “Ce jour de Noël, je souhaite à tous nos compatriotes chrétiens de Guinée, ainsi que qu’aux chrétiennes et chrétiens à travers le monde, une fête bénie, remplie de paix, de lumière et d’espérance”, a écrit le président sur sa page Facebook officielle.

Par la même occasion, le chef de l’État a mis en avant les valeurs de fraternité, de solidarité et d’amour du prochain, qu’il a présentées comme des fondements du vivre-ensemble en Guinée. “Ces valeurs, qui transcendent les confessions, constituent le socle de notre vivre-ensemble et renforcent l’unité de notre Nation”, précise-t-il.

Mamadi Doumbouya a également exhorté les citoyens à œuvrer pour l’unité et la cohésion entre les Guinéens, appelant à un climat apaisé. “Que cette fête apporte la sérénité dans les familles, la compassion dans les cœurs, et inspire chacun à œuvrer pour une Guinée unie, apaisée et tournée vers l’avenir”, a-t-il déclaré.