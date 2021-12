Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a déployé 6000 agents de police dont 4500 à Conakry et 1500 à l’intérieur du pays. La démarche vise à assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens pendant cette période de fête de fin d’année.

Dans son communiqué, le département dirigé par Bachir Diallo a déploré des cas d’accidents enregistrés à Conakry et à l’intérieur du pays, à l’occasion de la fête de Noël.

Le communiqué :

A l’instar des autres pays du Monde, les fidèles chrétiens de Guinée ont célébré dans la joie et dans l’allégresse, la fête de Noël par des prières nocturnes du 24 au 25 Décembre 2021, marquant l’an 2021 de la naissance de Jésus Christ.

A cet effet, pour assurer la libre circulation, la protection des personnes et des biens, ainsi que des lieux de culte, de loisirs et des sites de rassemblement, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a déployé un effectif de 6000 fonctionnaires de police dont 4500 à Conakry et 1500 à l’intérieur du pays.

Toutefois, six (06) cas d’accident ont été enregistrés dont trois (03) à Conakry et trois (03) à l’intérieur du pays, précisément dans les préfectures de Beyla, N’Zérékoré et Kindia.

Aucune perte en vie humaine n’a été signalée.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile félicite l’ensemble du personnel de Police et de la Protection civile et souhaite une bonne fête de Noël à toutes et à tous.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile