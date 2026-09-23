Bah Oury : « La salubrité ne relève pas uniquement du gouvernement »

À l’approche de la célébration de la fête de l’indépendance, prévue le 2 octobre prochain, les autorités guinéennes intensifient les opérations d’assainissement à Conakry. Dans une capitale confrontée à d’importantes difficultés de gestion des ordures depuis la fermeture de la décharge de Dar-Es-Salam, le gouvernement entend notamment s’appuyer sur le secteur privé pour renforcer les opérations de nettoyage.

À l’occasion de la remise d’équipements aux responsables des services privés impliqués dans les opérations d’assainissement du Grand Conakry, ce lundi 22 septembre 2026, le Premier ministre Bah Oury a appelé à une mobilisation collective contre l’insalubrité.

Le chef du gouvernement a réitéré l’engagement des autorités à accompagner les efforts du secteur privé, notamment en renforçant les moyens opérationnels consacrés à l’assainissement et à l’amélioration du cadre de vie dans le Grand Conakry. « La fête nationale est une fête de toute la nation », a déclaré Bah Oury, appelant à une synergie entre les pouvoirs publics, le secteur privé et les populations.

« De la même manière, la salubrité de notre capitale est une responsabilité collective. Elle ne relève pas uniquement de l’État ou du gouvernement », a-t-il précisé.

Selon le service de communication de la Primature, les équipements mobilisés à cette occasion comprennent notamment 25 camions-bennes, dont 11 approvisionnés en carburant, une tractopelle, une chargeuse, 50 brouettes, 30 balais, 360 paires de gants, 175 masques ainsi que 36 000 litres de carburant.

Cette mobilisation intervient dans un contexte particulièrement difficile pour les acteurs de l’assainissement.

Depuis la fermeture de la décharge de Dar-Es-Salam, à la suite de l’éboulement survenu le 23 août dernier, la collecte et le transfert des ordures vers le site de Baritodé constituent un défi majeur pour les services chargés de l’assainissement.