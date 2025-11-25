Le ministère de l’Agriculture a réuni ce mardi 25 novembre 2025 l’ensemble des acteurs du monde rural pour une rencontre stratégique consacrée aux enjeux, opportunités et perspectives d’un secteur en pleine mutation. Une initiative qui s’inscrit dans la vision du Président Mamadi Doumbouya, déterminé à moderniser l’agriculture guinéenne et à renforcer durablement la sécurité alimentaire du pays.

Cet événement intervient après 100 jours d’actions prioritaires menées par la ministre de l’Agriculture, Mariama Ciré Sylla, une période marquée par des réformes profondes, une digitalisation accélérée et des investissements structurants.

Dès l’ouverture, la Chambre Nationale d’Agriculture a salué la dynamique enclenchée par le ministère. Son représentant, Abdoulaye Sacko, a rappelé l’importance d’une gouvernance claire et structurée :

« Le premier enjeu de la gouvernance est la définition du “Qui fait quoi ?”. La coordination est essentielle, et la Chambre nationale d’Agriculture réaffirme sa disponibilité à accompagner la mise en œuvre des orientations du secteur. »

Il a également mis en avant la modernisation en cours :

« La digitalisation initiée par Madame la Ministre est un pilier central. Une plateforme numérique clarifiera les responsabilités et améliorera l’efficacité globale du secteur. »

Pour lui, les défis restent aussi des opportunités :

« Aménagements, mécanisation, intrants… ce sont autant d’opportunités d’investissement que nous invitons les partenaires économiques à saisir. »

Au nom du Programme Alimentaire Mondial, Cyridion Usengumuremyi a souligné la cohérence de la stratégie nationale avec les ambitions internationales de sécurité alimentaire.

« Le secteur agricole est un pilier de la résilience économique et du développement inclusif. La Guinée envoie des signaux forts : volonté de réforme, modernisation, digitalisation et ouverture au dialogue. »

Il a salué l’intégration de l’agriculture dans le Programme Simandou 2040, qualifié de tournant historique :

« C’est une opportunité exceptionnelle pour bâtir une agriculture compétitive et durable. »

Les partenaires techniques et financiers ont confirmé leur engagement à soutenir les réformes :

« Nous serons aux côtés du gouvernement pour mobiliser des financements innovants, renforcer les chaînes de valeur et favoriser l’inclusion des jeunes et des femmes. »

Dans son discours d’ouverture, la ministre de l’Agriculture, Mariama Ciré Sylla, a rappelé l’importance stratégique du secteur pour la nation.

« Le ministère de l’Agriculture est votre maison. Notre ambition est claire : construire une agriculture moderne, compétitive et créatrice d’emplois. »

Elle a mis en lumière les atouts exceptionnels du pays :

« La Guinée dispose de 13,7 millions d’hectares de terres arables, d’une diversité agro-écologique unique et d’une abondance hydrique qui fait de notre pays le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest. »

Mais aussi les défis à relever : infrastructures insuffisantes, mécanisation faible, transformation locale limitée, effets du changement climatique.

La ministre a ensuite présenté les réalisations majeures du gouvernement depuis 2021 :

« Nous avons promulgué la loi d’orientation agricole, validé la politique foncière, renforcé la mécanisation, aménagé près de 3 000 hectares de plaines et construit plus de 900 km de pistes rurales. »

Et un signal fort pour les investisseurs :

« Une convention de 100 millions de dollars pour l’exploitation de 5 000 hectares à Bagnan a été signée. Les bases d’une agriculture industrielle sont désormais posées. »

Le ministère a dévoilé les perspectives des deux prochaines années, véritable plan d’accélération :

mise en œuvre complète du Guichet Unique de l’Agriculteur ;

digitalisation totale de la commande et du suivi des intrants ;

extension des périmètres irrigués et aménagements agricoles ;

renforcement des chaînes de valeur stratégiques (riz, maïs, maraîchers, fruits, tubercules) ;

insertion de 10 000 jeunes et femmes dans les métiers agro-pastoraux ;

création d’un réseau moderne de marchés agricoles ;

accélération de la mécanisation ;

mise en place d’un cadastre agricole national ;

promotion de la recherche et de semences améliorées.

Entre réformes structurantes, partenariats renforcés et volonté politique affirmée, la Guinée se positionne désormais comme un pays engagé dans une transformation agricole profonde.

Les échanges ont révélé une conviction partagée : l’agriculture est plus que jamais un moteur de souveraineté, de croissance et d’opportunités économiques.