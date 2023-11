Ce samedi 25 novembre 2023, l’assemblée générale du parti d’Alpha Condé a été consacrée, en grande partie, à la détention de ses leaders depuis près de 18 mois à la Maison centrale de Conakry.

N’ayant plus d’autres recours pour se faire entendre, les membres du RPG arc-en-ciel n’ont plus le choix que de se remettre à la volonté divine. « Dans ce monde-là, il y a la justice divine et il y a la justice des hommes. Les juges ont demandé de libérer nos camarades et même la CEDEAO l’a demandé, mais ça n’a pas été fait. Nous nous tournons maintenant vers Dieu. Les représentants de Dieu sur terre, c’est-à-dire ceux qui prêchent sa parole, ce sont des religieux. C’est pourquoi j’ai demandé aux religieux de nous aider à plaider, peut-être que ça va tomber dans de bonnes oreilles. Nous espérons qu’avec ces religieux, nous trouverons une issue valable », s’est résigné l’ancien ministre du Commerce, Marc Yombouno.

Pour ce fervent défenseur d’Alpha Condé, le RPG reste un parti non-violent et républicain.