Après deux (2) mois de congé, le Parti de l’espoir pour le développement national (Pedn) a repris sa traditionnelle assemblée générale ce samedi 25 novembre 2023. Le président Lansana Kouyaté a mis cette occasion à profit pour donner son avis sur l’organisation des élections attribuée au MATD.

L’ancien Premier ministre a d’abord exprimé sa satisfaction par rapport à la mobilisation de ses militants à cette reprise des AG de leur formation politique.

Pour ce qui est de l’organisation des élections par le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation, le leader du PEDN n’en trouve pas d’objection.

« C’est une question de structuration. Dans plusieurs pays démocratiques, il n’y a pas de CENI là-bas, c’est le ministère de l’administration du territoire qui est tenu de le faire. Qu’est-ce qu’on a constaté en Guinée ici ? La première CENI a failli, la deuxième et la troisième également. A chaque fois qu’on a créé la CENI et que les partis politiques ont envoyé leurs représentants, ces représentants ont basculé de l’autre côté. Quand il n’y a pas assez de décence, très facilement, on lâche. Si nous voulons faire marcher les choses, c’est en fonction des réalités, donc on doit laisser le ministère de l’Administration du territoire le faire sous le contrôle d’un organe qui est déjà créé par les partis politiques », a-t-il fait savoir.

Pour finir, Lansana Kouyaté a annoncé la tenue d’un congrès au sein de son parti en 2024 pour toutes les instances de prise de décision.

« En 2024, il y aura le congrès du parti, où tous les militants vont voter pour élire toutes les instances du parti de la base au sommet. Donc nous allons faire un congrès sur une durée suffisamment longue pour que cela incorpore la base, c’est-à-dire les sous-sections qui correspondent à la sous-préfecture et aux quartiers, aux sections qui correspondent aux communes, le bureau du Conseil fédéral qui correspond aux fédérations et pour finir le bureau exécutif. Donc le congrès prendra un (1) mois. Il faut maintenant élire pour que ça soit le reflet de la volonté populaire et cela va durer 1 mois ».