Bah Oury estime que le choix de ses pairs de la troïka (ANAD, FNDC politique, Rpg Arc en ciel), de bouder le cadre de dialogue, est absurde.

«Il faut que nous soyons sérieux dans ce pays. La question de la constitution est une revendication. Celle du processus électoral, du recensement administratif…, sont des questions extrêmement importantes. Lorsque le pays est dans une phase transitoire, où toutes les questions de l’avenir sont en question, il est important et quelque soit le point de vue que l’on défend, de participer parce que c’est la meilleure manière d’apporter sa brique à la construction de l’édifice national», a laissé entendre Bah Oury.

Si pour des raisons personnelles, ajoute l’acteur politique, envers ses pairs, «on préfère bouder un dialogue, cela veut dire que l’histoire de la Guinée ne les intéresse pas», dira-t-il.

Revendications du trio ANAD, FNDC Politique, RPG Arc-en ciel

Se prononçant sur les multiples revendications de ses pairs, Bah Oury a affirmé ceci: «Aucun citoyen guinéen n’est au dessus de la loi, et nous sommes tous justiciables, c’est-à-dire que nous devons répondre devant les juridictions de tout ce qu’on peut nous reprocher dans nos comportements et dans nos gestions antérieures. Il faut que les uns et les autres comprennent qu’il y a des moments où il faut revendiquer, et des moments où vous apportez votre contribution pour la fondation de l’avenir. Ceux qui préfèrent bouder, libre à eux de le faire. Les crimes économiques de par les principes constitutionnels sont depuis longtemps considérés imprescriptibles, donc quelque soient les années, ça peut revenir sur le devant de la scène.»