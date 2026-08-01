ONU : Macky Sall essuie un premier coup dur dans la course au secrétariat général

La candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies connaît un premier revers. Lors du premier « vote indicatif » secret organisé ce jeudi 30 juillet 2026 par le Conseil de sécurité de l’ONU, le Sénégalais n’a pas réussi à convaincre une majorité de membres.

À l’issue de ce scrutin test, Macky Sall n’a obtenu que six voix favorables, contre sept défavorables, tandis que deux membres du Conseil de sécurité n’ont exprimé aucune opinion. Un résultat qui place l’ancien chef de l’État sénégalais dans une position délicate, alors que la compétition pour la succession du secrétaire général António Guterres entre dans une phase décisive.

L’ancien président sénégalais n’est toutefois pas éliminé. Ce vote n’avait qu’une valeur indicative et ne constitue pas une décision définitive. D’autres consultations sont prévues jusqu’à l’automne, période au cours de laquelle le Conseil de sécurité devra arrêter son choix avant la désignation finale. La dynamique peut donc encore évoluer.

Mais à New York, les premières analyses restent peu favorables à Macky Sall. Les observateurs considèrent qu’il devra combler un retard important face aux candidats actuellement en tête de course, parmi lesquels figurent la Costaricaine Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Guyanienne Carolyn Rodrigues-Birkett, ancienne ministre des Affaires étrangères, et l’Argentin Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Avec ce premier revers diplomatique, Macky Sall devra désormais intensifier ses efforts de lobbying auprès des membres du Conseil de sécurité s’il veut conserver une chance d’accéder au sommet de l’organisation internationale.