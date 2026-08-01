Affaire Elhadj Nouhou : le procès renvoyé au 8 octobre, Raphaël Fangamou maintenu en détention

Le Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn a renvoyé au 8 octobre 2026 la poursuite des débats dans l’affaire de viol sur mineure impliquant Elhadj Nouhou, le médecin Raphaël Fangamou et Nema Doré, cette dernière étant toujours en fuite.

À l’ouverture de l’audience de ce vendredi 31 juillet, le tribunal a invité les parties à se prononcer sur de nouvelles pièces versées au dossier par la partie civile.

Estimant que ces documents étaient particulièrement volumineux et nécessitaient un examen approfondi, l’avocat de la défense a sollicité un renvoi afin de disposer du temps nécessaire pour en prendre connaissance.

Le ministère public a reconnu l’importance des nouvelles pièces produites et a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à cette demande de renvoi.

De son côté, l’avocat du médecin Raphaël Fangamou ne s’est pas opposé au report de l’affaire. Il a toutefois sollicité la mise en liberté provisoire de son client, actuellement placé en détention.

Constatant l’accord des parties sur le renvoi, le président du tribunal a confirmé le report de l’affaire avant de recueillir les réquisitions du ministère public sur la demande de mise en liberté provisoire.

Le procureur a estimé qu’une remise en liberté ne pouvait être envisagée qu’en contrepartie du versement d’une caution de 500 millions de francs guinéens.

Après avoir entendu les observations des différentes parties, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de Raphaël Fangamou et a renvoyé l’affaire au 8 octobre 2026 pour la poursuite des débats.

Rappel des faits

Cette procédure met en cause Elhadj Nouhou, Raphaël Fangamou et Nema Doré pour des faits présumés de viol sur mineure suivi d’un avortement.

Absent lors des premières audiences pour des raisons de santé, Elhadj Nouhou avait comparu devant le tribunal le 23 juillet 2026. À la barre, il avait rejeté l’ensemble des accusations portées contre lui, affirmant être « victime d’un complot destiné à ternir sa réputation ».

Raphaël Fangamou demeure placé en détention, tandis que la troisième prévenue, Nema Doré, reste introuvable et fait toujours l’objet de recherches.