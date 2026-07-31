Côte d’Ivoire : fin de l’aventure entre Emerse Faé et les Éléphants

C’est désormais officiel : Emerse Faé ne poursuivra pas son mandat à la tête de la sélection ivoirienne. La Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé, ce vendredi, la fin de sa collaboration avec le technicien de 42 ans, dont le contrat arrive à expiration sans être renouvelé.

Nommé sélectionneur en février 2024, après avoir assuré l’intérim à la suite du départ de Jean-Louis Gasset en pleine Coupe d’Afrique des nations 2023, Emerse Faé avait marqué l’histoire des Éléphants en les conduisant au sacre continental à domicile.

Dans un communiqué, la FIF a confirmé la séparation : « La FIF informe que le contrat de Monsieur Emerse Faé est arrivé à son terme le 31 juillet 2026 et ne fera pas l’objet d’un renouvellement. »

Un passage marqué par un sacre historique

Arrivé dans un contexte particulier, Emerse Faé a rapidement transformé son statut d’intérimaire en celui d’homme providentiel. Sous sa direction, la Côte d’Ivoire a remporté la CAN 2023 organisée sur son sol, décrochant ainsi son troisième titre continental.

L’ancien international ivoirien a ensuite poursuivi son travail avec les Éléphants en obtenant la qualification pour la Coupe du monde, une première pour la sélection depuis douze ans. Lors du tournoi mondial, la Côte d’Ivoire a toutefois été éliminée en seizièmes de finale.

Malgré ces résultats, accompagnés d’un renouvellement progressif de l’effectif, le technicien n’a pas échappé aux critiques. La pression s’est notamment accentuée après l’élimination en quarts de finale de la CAN 2025 au Maroc face à l’Égypte.

La FIF à la recherche d’un nouveau sélectionneur

Avec le départ d’Emerse Faé, la Fédération ivoirienne ouvre désormais le chantier de sa succession. L’instance dirigeante a indiqué qu’elle communiquerait « en temps opportun » les décisions concernant la nomination du prochain sélectionneur de l’équipe nationale A ainsi que la composition de son staff technique.

Parmi les noms évoqués figure celui d’Hervé Renard. Selon le journaliste britannique Pete O’Rourke, le technicien français serait une piste sérieuse pour reprendre les commandes des Éléphants.

Un retour qui aurait une forte portée symbolique : Hervé Renard connaît déjà la maison ivoirienne puisqu’il avait offert à la Côte d’Ivoire son deuxième sacre continental en 2015, avant de quitter son poste quelques mois plus tard.