Ibrahima Kalil Condé dresse son bilan au MATD : « Nous avons mené à bien l’assainissement de l’espace politique »

Nommé récemment ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, Ibrahima Kalil Condé a officiellement passé le témoin à son successeur à la tête du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD).

La cérémonie de passation de service s’est tenue ce vendredi 31 juillet 2026 au siège dudit département, en présence des cadres et responsables du ministère. Désormais, c’est Djenabou Touré qui prend les commandes de cette institution stratégique, avec pour mission de poursuivre les actions engagées.

Dans son discours d’adieu, le ministre sortant est revenu sur son bilan à la tête du MATD, en mettant l’accent sur les principales réformes conduites et les résultats enregistrés dans le cadre du processus de transition politique.

« Au moment de transmettre les charges du Ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, je contemple le chemin parcouru avec le chemin du devoir accompli. Notre principale mission, qui s’apparente à un défi titanesque, a été la conduite réussie du processus politique ayant acté le retour historique de notre pays à l’ordre constitutionnel.»

Selon Ibrahima Kalil Condé, les actions menées par son département ont permis de réorganiser l’espace politique et de jeter les bases d’un dispositif électoral plus moderne.

« Nous avons relevé ce défi majeur en menant à bien l’assainissement de l’espace politique, la constitution concomitante du régime national des personnes physiques et du fichier électoral biométrique, l’organisation exemplaire du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, puis celle du double scrutin législatif et communal du 30 mai 2026. Autant d’étapes cruciales qui ancrent définitivement notre pays dans la stabilité politique et institutionnelle.»

Poursuivant son intervention, l’ancien ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a salué l’engagement des cadres et collaborateurs qui l’ont accompagné dans l’accomplissement de sa mission.

« La réussite de cette mission a requis le concours de chacun d’entre nous. C’est pourquoi je voudrais remercier tous les cadres du ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation pour leur engagement sans faille.»

Ibrahima Kalil Condé a également tenu à rendre hommage à sa successeure, Djenabou Touré, dont il a souligné le rôle déterminant dans la mise en œuvre des réformes électorales et administratives.

« L’honnêteté intellectuelle et l’équité m’imposent de reconnaître devant vous que la pièce maîtresse de l’œuvre colossale de réformes électorales et administratives n’est autre que celle qui me succède aujourd’hui à ce poste, madame Djénabou Touré, dont les compétences ne sont plus à démontrer. Elle a été le pivot technique sur lequel s’est appuyée notre réussite collective dans la conduite du processus politique. Sa maîtrise technique de l’état civil, sa rigueur dans la constitution du fichier électoral biométrique et sa dévotion aux services publics ont permis de transformer des réformes complexes en succès concret et incontestable. »

Cette passation marque ainsi une nouvelle étape dans la continuité de l’action du MATD, alors que Djenabou Touré hérite de la responsabilité de poursuivre les chantiers engagés par son prédécesseur.