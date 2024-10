En séjour en Côte d’Ivoire, le leader du parti Union des forces démocratiques (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a eu un entretien avec M. Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine, le jeudi 24 octobre 2024.

Les échanges ont porté principalement sur la situation en Guinée, ainsi que sur les enjeux au sein de la CEDEAO et de l’Union africaine. “Nous avons déploré ensemble le recul démocratique en Afrique, essentiellement dû à un manque de volonté politique pour respecter et faire respecter les textes librement adoptés par nos États. Nous avons également regretté, à cet égard, le non-respect de la Charte de la Transition par la junte guinéenne, de l’Accord Additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance par la CEDEAO, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance par les pays membres de l’UA, ainsi que de la Déclaration de Bamako par l’OIF », a écrit l’ancien Premier ministre sur sa page Facebook.

Cellou Dalein dit avoir aussi signifié à président de la commission que l’ignorance des États africains concernant les textes favorables à la promotion de la démocratie et de l’État de droit est exacerbée par un contexte international marqué par un désintérêt croissant de la part de leurs partenaires traditionnels pour la défense de ces valeurs.

Cette rencontre intervient à un moment où le respect du chronogramme de transition, établi en accord entre les autorités guinéennes et la CEDEAO, peine à être observé. Il convient de rappeler que la fin de cette transition est prévue pour le 31 décembre 2024. À deux mois de cette échéance, il est incertain que cette date soit respectée.