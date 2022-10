Au cours de son audition le 15 décembre 2012, l’officier de police à la retraite Ansoumane Camara dit Bafoé, a affirmé avoir aperçu le commandant Aboubacar Sidiki Diakité (Toumba), au stade, le jour où le massacre a eu lieu. Ce mardi, cette version a été rejetée par l’ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, à la barre.

«A l’intérieur du stade, il y avait les militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Tiégboro (…)». Telle est version de Bafoé, confiée aux magistrats avant le procès. Une version qui a été lue d’ailleurs à l’audience de mardi 25 octobre 2022, au tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la cour d’appel de Conakry.

A son tour, Toumba Diakité a répliqué: «J’ai vu le capitaine (à l’époque des faits, Ndlr), Ansoumane Camara à la terrasse du stade avec le Général Baldé. Par respect, je n’ai pas voulu parler de la Police et de la Gendarmerie, parce que c’est leur fonction le maintien d’ordre. Sinon j’ai bel et bien vu les deux, et j’ai pris départ devant eux seuls. Mais, ils ne savent pas en amont ce qui s’est passé à l’intérieur du stade.»

Il faut signaler qu’Aboubacar Sidiki Diakité, depuis le début de sa comparution, a toujours nié sa présence au stade du 28 septembre, avec un contingent. Il soutient mordicus avoir agi en tant que sauveur des leaders politiques.