Lors d’une conférence de presse ce week-end, le Premier ministre Bah Oury a abordé la question pressante de l’émigration clandestine des Guinéens. Pour lui, il est impératif de construire l’avenir du pays afin de dissuader les jeunes de partir à l’étranger à la recherche de meilleures opportunités.

“Cette question de l’émigration clandestine est un grand problème pour notre pays. Ce n’est pas simplement dire : ‘’Ne sortez pas’’. C’est la raison pour laquelle il faut construire le pays, construire l’espoir pour que les jeunes gens sachent qu’ils ont un avenir ici”, a déclaré le Premier ministre.

Il a souligné les conséquences dramatiques de l’émigration massive des jeunes guinéens, déplorant le nombre élevé de jeunes bloqués dans des camps à travers le monde. “Nous avons aujourd’hui près de 3000 de nos jeunes qui attendent d’être rapatriés du côté du Niger ; 1200 du côté de l’Algérie ; 400 du côté d’Egypte ; des milliers qui sont dans les camps en Italie. Sans compter ceux qui sont aux Etats-Unis dont je n’ai pas le nombre. C’est une hémorragie pour notre pays”, a-t-il déploré.

Le Premier ministre a appelé les jeunes guinéens à croire en l’avenir de leur pays et à contribuer à son développement. “A celles et ceux qui ont de l’ambition, restez, travaillez, prenez de la peine, prenez de risques pour investir et développer ce pays”, a-t-il encouragé.

Il a également adressé un message à ceux qui sont déjà partis, les incitant à accumuler des compétences qui leur seront utiles lorsqu’ils décideront de revenir au pays. “Et ceux qui sont partis, accumulez le savoir-faire, le savoir-technique pour être plus efficace lorsque vous allez revenir d’ici trois ou quatre ans”, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Bah Oury a, enfin, exprimé sa confiance en l’avenir de la Guinée, assurant que le pays connaîtra des changements positifs dans les années à venir. “La Guinée ne doit pas être un pays exportateur de main-d’œuvre, qui nous impacte de la manière la plus négative”, a-t-il conclu.