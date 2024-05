Les réquisitions et les plaidoiries dans le cadre du procès du massacre au stade du 28 septembre en 2009 vont s’ouvrir demain lundi 13 mai 2024.

L’audience s’ouvre par les réquisitions du procureur de la République près le tribunal criminel de Dixinn. Des lourdes peines de condamnation seront requis par Algassimou Diallo contre Cécé Raphaël Haba, Marcel Guilavogui, Claude Pivi (en caval), Moussa Tiegboro Camara, Ibrahima Camara dit Kalonzo, Aboubacar Diakité dit Toumba, Blaise Goumou, Mamadou Aliou Keita, Abdoulaye Chérif Diaby, Paul Mansa Guilavogui et l’ex-chef de la junte le capitaine Moussa Dadis Camara.

Ensuite, ce sera au tour de la partie civile d’entamer ses plaidoiries. A ce niveau aussi des peines de prison et des réparations pécuniaires seront sollicitées.

Cette phase sera clôturée par les plaidoiries des avocats de la défense et les accusés eux-mêmes.

Même si toutes les parties ne vont pas plaider demain, les accusés auront une idée des attentes de leur adversaire à ce procès ouvert le 28 septembre 2022.

Il faut rappeler que le 28 septembre 2009 et les jours suivants plus de 157 civiles ont été massacrées au stade de Conakry. Au-delà, 109 femmes auraient été violées avec des actes de pillage et décapitation.