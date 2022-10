La présidente de l’association des victimes, parents et amis du massacre du 28 septembre 2009 (AVIPA), a annoncée que le siège de son organisation a été cambriolé dans la nuit du dimanche au lundi 24 octobre 2022. Selon ses dires, c’est l’ordinateur contenant les données sur le procès du massacre du 28 septembre qui a été emporté par des individus non identifiés pour le moment. Elle l’a fait savoir ce mardi 25 octobre.

« Le siège de l’AVIPA a été vandalisé dans la nuit du dimanche. Hier déjà, j’étais en ville pour la suite du procès et j’ai été appelé par le gardien ; c’est lui qui m’a informé. Il m’a dit qu’il a trouvé les portes de nos locaux ouvertes, la grande porte complètement offensée, les bureaux sont carrément ouverts, on avait nos clefs mais tout était ouvert ; l’ordinateur qui contenait toutes les données des victimes et autres, c’est cet ordinateur qui a disparu, pourtant il y avait d’autres ordinateurs dedans, mais c’est celui-là seulement qui a été pris », a-t-elle relaté au micro des journalistes de la radio Fim.

Poursuivant , Asmaou Diallo se dit inquiète pour leur sécurité: «La sécurité manque. On aimerait vraiment être protégés. Parce que si ça continue comme ça cela nous effraie. Donc si on a pris l’ordinateur parmi tant d’autres cela veut tout simplement dire qu’on est visé…»

Pour finir, la présidente de l’Avipa annonce l’ouverture d’une enquête par la police: « On a appelé la police, ils ont fait le constat, donc on attend le rapport et la suite des enquêtes.»