La mort de trois détenus dans les locaux disciplinaires de la gendarmerie et du commissariat central de police de Coyah dans des circonstances peu claires, continue à susciter l’indignation.

En conférence de presse, les membres du Forum des forces sociales de Guinée se sont indignés de cette situation tout en pointant du doigt la responsabilité du CNRD dans cette affaire.

À en croire Abdoul Sacko, les autorités de la transition ont atteint la limite dans la gestion des calamités.

« Comment des citoyens peuvent mourir en prison en un temps record et qu’on nous offre des communications comme quoi c’est la chaleur qui les tue ? Lorsque vous voyez des incendies çà et là et au même moment, il y a quatre mois dans l’ordre normal ce même État nous offre de la comédie cette fois-ci, en nous parlant de complot, en nous parlant du sabotage, mais sans donner aucun indice sur la base des enquêtes pour dire, voilà la raison… C’est qu’on a atteint la limite ».