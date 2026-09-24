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Kissidougou : le bilan de l’accident s’alourdit à 12 morts, dont la mariée

Abdoul Malick DIALLO
1 min de lecture

Le bilan de l’accident de la circulation survenu dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 septembre 2026, dans la sous-préfecture de Sangardo, à Kissidougou, s’est alourdi. Il est désormais de 12 morts, toutes des femmes, contre neuf précédemment annoncés.

Selon les informations rapportées par Guineenews, citant le procureur de la République, Aboubacar Kourouma, les victimes revenaient d’une cérémonie de mariage organisée à Banian, dans la préfecture de Faranah, et se rendaient à Kissidougou au moment de l’accident.

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Parmi les victimes figure la mariée. L’âge des femmes décédées se situerait approximativement entre 40 et 60 ans. Deux enfants, âgés respectivement de 4 et 10 ans, se trouvaient également parmi les passagers.

Les corps des victimes doivent être inhumés ce jeudi 24 septembre 2026 au cimetière de Sogbé, à Kissidougou.

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