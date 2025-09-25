En marge de la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies, la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, s’est entretenue avec le général Amara, chef de la délégation guinéenne.

À l’issue de cette rencontre, la dirigeante de l’OIF a salué les avancées de la Guinée dans son processus de transition, notamment lors du référendum constitutionnel du 21 septembre. Elle a félicité les autorités pour le climat de sérénité qui a entouré le scrutin.

« Je tenais à féliciter la délégation guinéenne pour le calme qui a accompagné ces élections, c’est extrêmement important. Nous avons également eu l’occasion d’échanger sur l’avenir du pays », a-t-elle déclaré.

Depuis 2022, l’OIF accompagne la Guinée à travers une mission d’experts présents sur le terrain. Louise Mushikiwabo a rappelé l’importance de ce partenariat et réaffirmé l’engagement de son organisation à soutenir le pays sur la voie de la stabilité.

« La Guinée est un pays central pour la Francophonie. Elle gère une transition et nous restons à ses côtés pour l’accompagner », a-t-elle insisté.

Au-delà de la question électorale, la cheffe de l’OIF a évoqué les enjeux stratégiques du développement et la nécessité d’une participation citoyenne active.

« Un pays ne peut pas se limiter à l’exercice politique et aux élections. La marche vers le développement passe aussi par des projets structurants et par l’implication des citoyens », a-t-elle souligné.

Enfin, Louise Mushikiwabo a tenu à rappeler que l’OIF ne vise pas la « perfection » mais des avancées concrètes répondant aux attentes de la population.

« Ce qui compte, c’est l’engagement et la progression. On observe un véritable changement de narratif qui reflète les aspirations réelles du peuple guinéen », a-t-elle conclu.