La Guinée s’apprête à célébrer le 67ᵉ anniversaire de son indépendance. À cette occasion, la présidence de la République a dévoilé le thème retenu pour les festivités, qui se veulent à la fois commémoratives et porteuses d’avenir.

Dans une publication ce 25 septembre, la présidence a annoncé que la semaine de l’indépendance se déroulera du 25 septembre au 3 octobre 2025. Le fil conducteur choisi cette année est :

« S’inspirer du passé pour construire le futur ensemble : la souveraineté économique ».

Un thème qui, selon les autorités, reflète la volonté du pays de puiser dans son histoire pour bâtir un développement axé sur l’autonomie économique et la fierté nationale.