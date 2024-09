L’avocat de Fodé Oussou Fofana, vice-président du parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a saisi le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanco d’une plainte contre X pour diffamation et dénonciation calomnieuse.

“L’honorable Fodé Oussou Fofana vient respectueusement par la présente porter plainte contre X pour diffamation et dénonciation calomnieuse, infractions prévues et punies par les dispositions des articles 361 et 363 du Code pénal”, a déclaré maître Salifou Béavogui.

Selon cet avocat, des personnes mal intentionnées ont procédé “à un montage grossier d’images et de propos diffusés sur les réseaux sociaux” pour faire croire que son client, Fodé Oussou Fofana, serait l’auteur desdits propos. “Pour y parvenir, elles ont recyclé un article de presse du site d’information Guinée Vision, datant de 2019, qui rapportait des allégations mal interprétées selon lesquelles l’honorable Fodé Oussou Fofana aurait appelé au djihad contre le régime défunt lors des contestations populaires contre le troisième mandat.”

Ces agissements, a déclaré Me Béavogui, “portent sérieusement atteinte” à l’honneur, à la dignité et à la considération de Fodé Oussou Fofana. “Au regard de l’indignation qu’il ressent, l’honorable Fodé Oussou Fofana souhaite vivement que les auteurs de ces actes répréhensibles soient retrouvés pour répondre devant la justice. C’est pour toutes ces raisons qu’il porte plainte et sollicite que justice soit rendue conformément à la loi”, a indiqué Me Salifou Béavogui.