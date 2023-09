Accusé d’avoir fait un doigt d’honneur aux manifestants anti-CNRD à New York, le ministre porte-parole du gouvernement a apporté des précisions sur son geste qui, selon lui, a été mal interprété.

Dans une vidéo filmée à New York, on y aperçoit Ousmane Gaoual Diallo, sous escorte, sortir de la mosquée Futa Islamic Center hué par les manifestants anti-CNRD. On le voit également levé le majeur tendu à la verticale en signe d’hostilité.

Dans une autre vidéo, Gaoual a tenu à apporter des précisions. Il soutient que son action visait simplement à passer un message à l’endroit des manifestants et regrette que son geste fasse l’objet de mauvaise interprétation.

« Moi, j’ai vu les pancartes, mais ces pancartes-là, c’est moi qui ai fait les photos, et cela date des événements d’il y a 5 à 6 ans. Maintenant, on veut me faire croire que c’est fait maintenant. C’est ce que je voulais dire aux gars, mais il voit mon doigt comme ça, il dit qu’il m’a fait un doigt d’honneur, mais c’est faux. Je voulais juste les parler, mais je n’ai pas insulté quelqu’un. Ceux qui ont pris cela comme une injure c’est vraiment dommage, on n’insulte pas. Je voulais dire que les images qui sont sur les pancartes là, c’est moi qui ai fait ça », s’est défendu l’ancien coordinateur de la cellule de communication de l’UFDG, lors d’une rencontre avec la communauté guinéenne de New York.

Ousmane Gaoual Diallo souligne que le gouvernement dont il est porte-parole n’est pas hostile aux critiques. «Nous voulons que des Guinéens qui ne sont pas contents viennent nous parler sans nous jeter de cailloux, ni rien. On peut les entendre et on peut corriger en les écoutant. Le gouvernement que Mamadi Doumbouya a mis en place, il n’y a pas de complexés dedans, on peut faire les débats quand on veut, les écouter et les expliquer, mais aussi reconnaître ce qu’on ne fait pas bien. Parce que le jour où vous n’avez pas d’adversaire, vous n’avancez plus », a déclaré le ministre.