Ce lundi 25 septembre 2023, le gouvernement burkinabè a annoncé la suspension du journal Jeune Afrique. Les autorités du pays reprochent le média de diffusion “de contre-vérité et de manipulation”.

L’hebdomadaire panafricain est suspendu à compter de ce lundi et sur tous les supports (en ligne et le journal papier). A l’origine deux (2) articles publiés par le journal, l’un intitulé : « Au Burkina Faso, toujours des tensions au sein de l’armée » ; et l’autre : « Au Burkina Faso, la grogne monte dans les casernes. » Ces textes publiés respectivement le 21 et 25 septembre 2023 ont irrité l’ire de la junte.

«Ces affirmations faites à dessein sans l’ombre d’un début de preuve n’ont pour seul but que de jeter un discrédit inacceptable sur les Forces armées nationales et par-delà l’ensemble des forces combattantes qui se battent avec abnégation pour la souveraineté et la dignité de notre peuple sur la terre libre du Burkina. En faisant délibérément le choix de la contre-vérité et de la manipulation grotesques, dans la négation totale de toute éthique professionnelle du journalisme, Jeune Afrique a choisi son camp, celui de l’intoxication et de la désinformation orchestrées par des officines occultes dont les maîtres à penser essaient de semer le chaos dans notre pays pour mieux l’asservir et l’exploiter », a écrit le porte-parole du gouvernement.

Par ailleurs, le gouvernement prévient qu’il restera intraitable avec tout acteur médiatique qui mettra sa plume au service d’intérêts étrangers à ceux du peuple burkinabè.