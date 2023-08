L’artiste reggaeman guinéen, Mohamed Mouctar Soumah alias Takana Zion vient de répondre ceux qui le critiquent pour l’organisation du concert prévu le 5 septembre 2023, à l’occasion du deuxième anniversaire de l’avènement du CNRD au pouvoir.

Dans une vidéo sur Facebook, Djanii Alfa a annoncé la sortie d’un single, le 5 septembre prochain, intitulé “Caramade Salut”. Celui qui se fait appeler “Chef rebelle”, du titre de son dernier album a affirmé que depuis le temps de Capitaine Moussa Dadis Camara en 2008 jusqu’à maintenant, sous le Cnrd du Colonel Mamadi Doumbouya, «ce sont les mêmes personnes qui sont toujours porteurs de projets qu’on met sur la bannière de la paix et de la réconciliation nationale». Pour lui, ces personnes «cherchent juste à gagner leur argent. Donc s’il y a conflits en Guinée ce sont eux la source du conflit…», a fustigé Djanii Alfa.

L’auteur de l’album “Black Mafia” s’est senti visé, et a reagi à travers une vidéo sur sa page Facebook. «Les gens peuvent sauter, danser, me colomnier, je m’en fous d’eux à partir du moment où je suis en mission du tout puissant. Je n’ai pas besoin d’aller à la Mosquée pour prouver que je maîtrise le Coran ou aller à l’Eglise pour montrer que je maîtrise la Bible. Je respecte les gens alors qu’ils font pareil aussi. On s’en fout des artistes qui s’agitent sur toile contre nous. Nous organisons ce concert pour les Guinéens et non pour de l’argent. Moi, je ne vais pas quémander quelqu’un, je fais mon service, ce que Dieu me donne, je me contente de cela», s’est défendu.

Le meilleur reggaeman africain en 2022 donne rendez-vous à tous les Guinéens, le 5 septembre 2023, au Palais du peuple. «Même nos ennemis sont invités. Venez tous soutenir le colonel Mamadi Doumbouya parce qu’il le mérite. Je ne vais nommer aucun artiste, mais aucun artiste ne va s’asseoir en Europe pour me diffamer», dit-il, en faisant allusion à Djani Alfa qui vit en exil, tout en lui mettant au défi de rentrer au pays pour l’affronter, à défaut de l’attendre dans les rues de Paris.

«Je vais soutenir Mamadi Doumbouya jusqu’à ma mort . Si vous voulez faites pareil ou bien restez tranquilles. Je ne vais forcer personne. Si une personne dit qu’il faut forcément que quelqu’un de son village ou de la même ethnie que lui devient président, ça n’engage que la personne. Si tu es pour quelqu’un soutiens le sans faire le semblant. Je soutiens Mamadi Doumbouya parce qu’il est réel et il est dans la vérité. C’est lui qui a risqué sa vie pour nous sortir de la dictature d’Alpha Condé. Si c’est nécessaire de se confronter physiquement pour soutenir Mamadi Doumbouya, on le fera aussi, et ce, même pendant 10 ans», martèle Zion.