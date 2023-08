Les travaux de reconstruction de la route Boké- Gaoual, longue de 195 kilomètres, seront lancés probablement avant la fin de cette année. C’est une annonce faite par le Premier ministre, Bernard Gomou, à la télévision nationale, dans l’émission “Le Gouvernement Face à Vous”.

Le chef du gouvernement précise que les études de terrain sont déjà bouclées. Selon lui, avant l’avènement du CNRD, tout le monde sait dans quel état était les routes du pays. Il souligne qu’il y a des efforts qui sont en train d’être faits. «Le gouvernement continue de mettre toute son énergie pour améliorer les conditions de vie de la population. La route Boké-Gaoual de 195 kilomètres, je peux vous dire que les études sont bouclées. Aujourd’hui, nous sommes sur la phase de contractualisation pour le lancement des travaux. Après la saison pluvieuse certainement entre novembre et décembre, on va lancer ces travaux».

Ce constat est le même sur le tronçon Sonfonia-Hamdallaye sur la corniche nord. En plus de l’opération de dédommagement des occupants qui ont été déguerpis sur les lieux, le Premier ministre annonce que l’entreprise en charge de réaliser les travaux est déjà choisie. «Sur la route de Sonfonia-Hamdallaye, les études sont bouclées, l’entreprise chargée de réaliser les travaux est déjà choisie, une route de 19 kilomètres sera réalisée. C’est pour vous dire que le gouvernement travaille d’arrache-pied».

Pour faire des routes, il faut des études préalables, rappelle Bernard Gomou. Ce qui n’était pas le cas avant l’arrivée du CNRD, déplore le patron de la Primature tout en expliquant la politique de son gouvernement pour accélérer la réalisation des infrastructures routières.

«Quand nous sommes arrivés, il y avait des études qui n’étaient pas réalisées. Nous avons doté l’ACGP de 200 milliards GNF pour faire les études. Et qu’est-ce que nous avons fait ? Nous nous sommes dits pour une route de 100 ou 150 kilomètres, au lieu de donner à une seule entreprise et que ça prenne du temps, il faut segmenter le tronçon et commencer les études de 25 kilomètres cela permet d’aller très rapidement».

Bernard Goumou se dit conscient que pour la réussite de ces projets, l’Etat doit mener un combat dans le cadre de la mobilisation des ressources pour la réalisation des infrastructures. «Ce que le gouvernement doit faire, c’est de mobiliser les ressources. Mais, il faut que ces ressources soient bien orientées parce que si ces ressources vont dans la poche de certains fonctionnaires véreux, ça pose problème».