Au cours de son adresse à la nation le 15 juillet 2020, le Président Alpha Condé a annoncé un allègement du couvre-feu et la réouverture progressive des frontières. Cette décision est certes salutaire, mais l’Organisation mondiale de la santé (OMS) conseille à une vigilance.

La Guinée est reconnue par l’OMS d’avoir enregistré des avancées notables dans la gestion de la pandémie de coronavirus par rapport à beaucoup d’autres pays en Afrique.

Cependant, avec une telle allure, la réouverture des frontières pourrait être un risque. Mais si la décision est prise, l’OMS recommande que la vigilance soit de mise.

Le représentant de l’OMS en Guinée a invité les individus et les communautés à soutenir les efforts en cours dans la lutte contre la maladie de coronavirus. Pr Georges Alfred KI-ZERBO ajoute qu’il faut renforcer les mesures de santé publique et rester vigilant.

« Le renforcement du règlement sanitaire international reste de mise, ainsi que le respect des mesures de santé publique relatives à une réponse fondée sur des évidences épidémiologiques et des capacités de détections et de riposte renforcées. Il s’agit de maintenir un taux de reproduction des infections inférieur à un (1) pour chaque cas pour aller vers une interruption avérée et durable de la transmission. Ceci nécessite la participation de toutes les parties prenantes, une lutte contre la stigmatisation et la désinformation, et une attention particulière aux groupes les plus vulnérables ».

A la date du vendredi 24 juillet 2020, la Guinée a enregistré 64 guéris contre 61 nouvelles contaminations de Covid-19. Ces 61 personnes ont été testées positives dans un groupe de 1 101 personnes dépistées. Depuis le 12 mars, le pays a enregistré un cumul de 6 867 cas confirmés et 42 décès hospitaliers.