Le représentant du système des Nations unies en Guinée a procédé au lancement de la campagne UN75, à travers une conférence à la Maison de la Presse ce samedi 25 juillet 2020. Il s’agit d’un projet qui vise à récolter les voix des populations du monde sur des problèmes qui sont communs à l’humanité en vue de proposer des solutions.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration des 75 ans d’existence de l’ONU. Pour le coordinateur résident du Système des Nations unies en Guinée, l’initiative UN75 est unique, Vincent Martin : « Il s’agit d’un dialogue mondial pour récolter toutes les voix possibles dans le monde entier dans les zones même les plus reculées pour avoir une participation la plus inclusive et la plus globale possible sur les défis que nous rencontrons, pour un meilleur monde demain. »

Pour lui, l’humanité est à la croisée des chemins entre le changement climatique, l’inégalité, la pauvreté et les conflits: « Il est nécessaire de renforcer nos capacités surtout sanitaires. Particulièrement, aujourd’hui avec la pandémie Covid-19, on prend conscience que nous sommes réellement inter-connectés. Les problèmes qui arrivent à un bout de la planète se transmet de façon extrêmement rapide et qu’on est tous concernés. »

« C’est sur ces constats que s’encrent les objectifs du développement durable de l’agenda 2030, et aussi les réformes du Système des Nations unies afin qu’ils soient plus efficaces, plus agiles, plus rapides et le plus proche possible des préoccupations des citoyens, mais aussi des gouvernements et institutions que nous accompagnons dans leur développement« , a déclaré le coordinateur résident du SNU en Guinée.

Il ajoute que 17 de leurs objectifs de développement durable à l’horizon 2030 risquent de ne pas être atteints parce qu’ils vont parfois dans la mauvaise direction, « d’où l’adoption de quelques réformes pour rectifier le tir et accélérer le processus pour la prochaine décennie 2020-2030 dans laquelle nous nous engageons à travers le monde à soutenir les populations les plus vulnérables et les actions gouvernementales qui visent à atteindre ce développement durable le plus rapidement possible. »

Adama Hawa Ba pour Guinee360.com