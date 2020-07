Trois mois après sa prise de fonction à l’Assemblée Nationale, Honorable Zeinab Camara a pris la décision de rencontrer les acteurs politiques de sa circonscription électorale dans le but d’échanger avec eux sur les voies et moyens à utiliser pour prôner la paix, la quiétude sociale et enclencher le développement de la préfecture. C’est dans ce cadre qu’une rencontre, la première du genre, s’est tenue ce vendredi à Boffa centre.

En présence du préfet et des élus locaux, la députée uninominale a longuement échangé avec les représentants des quinze partis politiques évoluant dans la zone.

Pour elle, ce n’est qu’un sentiment de satisfaction et de fierté qui peut l’animer en voyant toutes ces personnes de bords différents, tenir le même langage.

《Je n’ai jamais aussi été satisfaite d’abord en tant que fille de Boffa mais aussi en tant que députée élue, de voir l’engouement avec lequel les représentants de tous les partis politiques représentés à Boffa ont répondu à cet appel. Cela démontre que nous avons franchi un pas à Boffa afin d’instaurer la paix et garantir le développement de notre préfecture. C’est une grande leçon pour nous en tant qu’élus du peuple mais également pour la Nation. Ça veut dire que nous pouvons être dans de bords politiques différents mais nous avons un but commun. Et ce but, c’est l’amour pour la Guinée, l’amour pour ce pays, l’amour pour Boffa…》, a-t-elle déclaré en substance.

Prenant part à cette rencontre, le représentant de l’Union Democratique de Guinée (UDG) a salué l’initiative de la jeune députée et s’est dit rassuré quant à la qualité de sa représentativité de la préfecture de Boffa à l’Assemblée Nationale.

《Je suis très content de la rencontre organisée par Madame la députée qui a jugé utile de venir parler du développement de Boffa avec nous. Les 15 partis invités ont tous répondu à l’appel et ensemble nous avons échangé sur ce qu’il faut faire pour développer Boffa, pour qu’il y ait la paix et l’union entre les fils et habitants de Boffa. Nous sommes rassurés que Mme Zeinab Camara nous représente à l’Assemblée Nationale parce qu’elle nous a réitéré qu’elle n’y est pas pour un parti politique, mais elle y est pour toute la population de Boffa et tout le peuple de Guinée. Nous sommes ravis et fiers d’assister à cette rencontre》, a déclaré Ousmane Bakouya Diané.

S’inscrivant dans la même logique que son prédécesseur, le secrétaire Général de l’Union des Forces Républicaines (UFR), est non seulement revenu sur l’intérêt que tirent les partis politiques d’une telle rencontre, mais a aussi souhaité qu’elle se reproduise et s’élargisse afin de toucher un nombre important de citoyens et de partis politiques.

« Je suis très satisfait de l’organisation et de la tenue de cette rencontre qui met un trait d’union entre les acteurs politiques de la localité er surtout qui nous permettra de nous orienter sur les axes de développement local de notre circonscription administrative et territoriale. C’est tellement important qu’en dehors de la rencontre d’aujourd’hui, il faut d’autres de plus, sous formes de forums ou ateliers pour définir les points stratégiques de ce développement tant ambitionne par notre honorable députée, par les autorités administratives de Boffa et notre gouvernement. C’est pourquoi je m’en réjouis et demande sa répétition dans le temps et dans l’espace pour que chaque citoyen guinéen et chaque acteur politique soient suffisamment informés》,a sollicité Moussa Bapport Soumah.

Au cours de cette rencontre, deux importantes recommandations ont été formulées. Ce sont notamment la pérennisation de ce genre de rencontre à travers la mise en place d’un cadre de concertation et la formation des militants des partis politiques. A en croire, Honorable Zeinab Camara, la première va permettre à tous les acteurs politiques de la localité d’être des agents sensibilisateurs qui prônent la paix et, la deuxième quant à elle, aura pour but de faire comprendre aux militants, l’idéologie du militantisme, leurs rôles et leurs obligations au sein des partis politiques.