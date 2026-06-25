Congestion du port et surestaries : le DG Aly Koïta met en cause les opérateurs économiques

Face aux critiques persistantes des opérateurs économiques qui dénoncent la cherté des taxes et les lenteurs dans les procédures de dédouanement, perçues comme les principales causes des retards dans la sortie des marchandises, le directeur général du Port Autonome de Conakry, Aly Koïta, propose une lecture différente de la situation.

S’exprimant lors d’un point de presse tenu ce mercredi 24 juin 2026, le responsable portuaire a mis en cause le comportement de certains opérateurs économiques, qu’il accuse de tarder à récupérer leurs conteneurs, contribuant ainsi à la saturation des installations portuaires.

« Nous portons à votre connaissance, et nous vous demandons de nous aider à transmettre ce message aux opérateurs économiques : qu’ils viennent récupérer leurs conteneurs. Le port, par définition, est un lieu de passage. Les marchandises arrivent, elles doivent être retirées pour laisser la place aux nouvelles cargaisons», a déclaré Aly Koïta.

Selon lui, la capacité de stockage du port atteint rapidement ses limites lorsque les conteneurs restent immobilisés pendant de longues périodes, parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois. « Imaginez un terre-plein pouvant accueillir 500 conteneurs. Si 400 places sont déjà occupées, il ne reste que 100 emplacements disponibles. Lorsqu’un navire arrive avec 500 conteneurs à débarquer, il devient impossible de tout réceptionner. Une partie de la cargaison doit alors repartir ou attendre », a-t-il illustré.

Réagissant aux critiques relatives aux frais de surestaries, le directeur général a rappelé les différentes mesures d’allègement accordées récemment aux opérateurs économiques. « Certains ont affirmé que les frais de surestaries étaient trop élevés. Le Président de la République a alors accordé trois mois de gratuité. Cette mesure, annoncée depuis le mois de Ramadan, a même dépassé trois mois. De son côté, Conakry Terminal a également offert 45 jours supplémentaires. Malgré ces facilités, de nombreux conteneurs n’ont toujours pas été retirés », a-t-il souligné.

Le responsable portuaire estime que cette situation accentue fortement la congestion des infrastructures. Il cite notamment le cas des conteneurs frigorifiques, souvent maintenus sur place faute d’équipements adaptés en dehors du port. « Certains importateurs préfèrent maintenir leurs conteneurs frigorifiques au port parce qu’ils ne disposent pas d’espaces ou d’équipements appropriés pour les recevoir en ville. Résultat : le port reste encombré», a-t-il expliqué.

Aly Koïta a renouvelé son appel à l’endroit des opérateurs économiques afin d’accélérer le retrait des marchandises : « Nous tendons la main à tous les opérateurs économiques afin qu’ils viennent récupérer leurs conteneurs. C’est une nécessité pour fluidifier les activités portuaires et éviter la congestion », a-t-il conclu.