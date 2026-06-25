Morissanda Kouyaté : « La raffinerie d’or n’appartient pas à l’État guinéen, c’est une raffinerie privée »

Le 19 juin dernier, à l’occasion d’une rencontre stratégique avec les acteurs du secteur minier, le président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, a annoncé la fin de l’exportation de l’or brut guinéen, marquant ainsi une nouvelle orientation dans la politique de valorisation des ressources minières du pays.

Dans ce contexte, le mercredi 24 juin 2026, lors d’une rencontre avec le corps diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Dr Morissanda Kouyaté, a apporté des précisions sur le statut de la raffinerie d’or « Nimba Gold Refinery ». Selon lui, cette infrastructure est le résultat d’un investissement privé et ne relève pas de la propriété de l’État guinéen.

Face aux interrogations suscitées par ce projet, le chef de la diplomatie guinéenne a tenu à clarifier la position des autorités. « La Guinée interdit d’exporter l’or brut. La Guinée n’interdit pas de vendre l’or qui sera transformé en Guinée. Nous sommes et nous resterons un pays ouvert au business, au dialogue économique et financier », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par la RTG.

Le ministre a expliqué que cette nouvelle orientation vise avant tout à encourager la transformation locale des matières premières afin de renforcer la valeur ajoutée créée sur le territoire national. « Mais nous souhaitons transformer au maximum nos matières premières chez nous, comme le font nos pays respectifs qui ont des matières premières. »

Poursuivant son intervention, Dr Morissanda Kouyaté a insisté sur le caractère privé de la raffinerie, tout en rappelant le rôle de l’État dans la création d’un environnement favorable aux investissements. « Mais cela garantira aussi la liberté d’entreprendre. Et quand on a parlé de sa raffinerie, le chef de l’État l’a dit, elle est là. Elle va être mise en service très très bientôt. Elle n’est pas une raffinerie de l’État guinéen, c’est une raffinerie privée. Que cela soit su et que cela soit connu. Ce que l’État fait, c’est de créer un climat favorable, sain et sécurisé du business. »

À travers cette clarification, les autorités entendent dissiper toute ambiguïté sur la nature de l’investissement, tout en réaffirmant leur volonté de promouvoir la transformation locale des ressources minières et d’encourager l’investissement privé en Guinée.