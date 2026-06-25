Coupe du monde 2026 : le Maroc et l’Afrique du Sud décrochent leur billet pour les seizièmes de finale

La troisième et dernière journée de la phase de groupes de la 23ᵉ édition de la Coupe du monde a débuté ce mercredi aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À l’issue des premières rencontres de cette ultime journée, l’Afrique compte déjà deux représentants qualifiés pour les seizièmes de finale. Grâce à leurs succès respectifs, le Maroc et l’Afrique du Sud poursuivent leur aventure dans le tournoi.

Le Maroc poursuit son parcours sans faute

La 23ᵉ édition de la Coupe du monde continue de livrer son lot de spectacles, et le Maroc figure parmi les premières nations à valider son ticket pour les seizièmes de finale.

Après un match nul puis une victoire lors de ses deux premières sorties, la sélection marocaine a confirmé sa montée en puissance en signant un nouveau succès. Opposés à Haïti dans la nuit de jeudi à vendredi à Philadelphie, les Lions de l’Atlas se sont imposés sur le score de 4 buts à 2.

Pourtant surpris dès l’entame par les Haïtiens, les hommes de Mohamed Ouahbi ont fait preuve de caractère pour renverser la situation. Portés par les réalisations d’Achraf Hakimi, d’Ismaël Saïbari, de Soufiane Rahimi et de Gessime Yassine, les Marocains ont su reprendre l’avantage avant de se mettre définitivement à l’abri.

Grâce à cette victoire, le Maroc termine à la deuxième place du groupe C, derrière le Brésil, avec le même nombre de points. Les Lions de l’Atlas affronteront en seizièmes de finale le vainqueur du duel entre les Pays-Bas et le Japon.

Cette qualification confirme les ambitions de la sélection marocaine, désormais installée parmi les équipes les plus compétitives du football mondial et candidate crédible à un parcours de premier plan dans cette Coupe du monde.

L’Afrique du Sud s’invite au rendez-vous

L’autre satisfaction africaine de la soirée est venue de l’Afrique du Sud. Les Bafana Bafana ont créé la surprise en dominant la Corée du Sud (1-0) grâce à un but de Thapelo Maseko.

Après un début de tournoi encourageant, marqué par une victoire et un match nul lors de leurs deux premières rencontres, les Sud-Africains ont confirmé leur bonne dynamique en s’imposant lors de cette dernière journée de la phase de groupes.

Ce succès permet à l’Afrique du Sud de terminer à la deuxième place du groupe A et de valider son billet pour les seizièmes de finale. Les Bafana Bafana retrouveront le Canada au prochain tour avec l’ambition de poursuivre leur remarquable parcours.