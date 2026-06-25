Venezuela : au moins 32 morts après deux puissants séismes

Le Venezuela, pays d’Amérique du Sud, a été frappé dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin 2026 par deux puissants séismes de magnitudes 7,2 et 7,5. Selon la présidente par intérim, Delcy Rodríguez, au moins 32 personnes ont perdu la vie et plus de 700 autres ont été blessées.

«À l’heure actuelle, nous avons des informations faisant état de 32 décès, sans compter les chiffres de l’État de La Guaira, et de plus de 700 blessés que nous accueillons aux urgences des hôpitaux publics et privés », a déclaré la présidente Delcy Rodriguez lors d’une allocution diffusée sur la chaîne de télévision publique Venezolana de Televisión (VTV).

Les régions du nord du pays, notamment celles situées à proximité de Caracas, ont été les plus durement touchées. Plusieurs bâtiments se sont effondrés sous l’effet des secousses. « On peut dire que l’État de La Guaira est une véritable tragédie et est devenu une zone sinistrée », a souligné Rodríguez.

Ces deux tremblements de terre, de magnitudes 7,5 et 7,2, sont survenus alors que le Venezuela commémorait le 205e anniversaire de la bataille de Carabobo, un épisode majeur de la guerre d’indépendance contre l’Espagne, considéré par le pays comme l’événement ayant consacré son émancipation.

Toutefois, le bilan pourrait s’alourdir considérablement. Le système PAGER (Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response) de l’U.S. Geological Survey (USGS) estime à 42 % la probabilité que le nombre de victimes dépasse 10 000 morts, et à 17 % celle qu’il excède 100 000 décès.

Sur le plan économique, le système PAGER évalue les pertes potentielles entre 1 % et 7 % du produit intérieur brut (PIB) du Venezuela. De son côté, l’USGS estime à 53 % la probabilité que le coût des dégâts dépasse les 10 milliards de dollars.